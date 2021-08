Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Koeman sur l'avenir de Messi !

Publié le 5 août 2021 à 8h30 par D.M.

Après la rencontre face au Red Bull Salzbourg, Ronald Koeman s'est exprimé sur le dossier du moment au FC Barcelone, l'avenir de Lionel Messi.

Et si le feuilleton Lionel Messi touchait à sa fin ? Selon plusieurs médias, l’Argentin, sans contrat depuis la fin du mois de juin, pourrait signer un nouveau bail avec le FC Barcelone dans les prochaines heures. La Pulga est arrivée en Catalogne et pourrait bien prolonger avec son club de toujours ce jeudi selon les dernières informations de L’Equipe. Agé de 34 ans, Lionel Messi devrait donc bien porter le maillot du FC Barcelone cette saison et pourrait même faire son retour lors du Trophée Joan Gamper ce dimanche face à la Juventus.

« Le plus important, c'est qu'il continue avec nous »