Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme déclaration de Mandanda sur le mercato de Longoria !

Publié le 5 août 2021 à 7h30 par La rédaction

Depuis l'ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria a enchaîné les recrues du côté de l'OM. De quoi fortement satisfaire Steve Mandanda.

Pablo Longoria semblerait bien faire l'unanimité depuis sa prise de poste à la présidence de l'OM. Depuis le début du mercato estival, le dirigeant espagnol a enregistré pas moins de huit recrues à l'Olympique de Marseille. Un chiffre qui pourrait en plus s'accroître d'ici la fin de l'été. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1, Pablo Longoria s'emploie en coulisses afin de renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Pour le capitaine marseillais Steve Mandanda, ce recrutement XXL est d'une grande qualité.

Mandanda convaincu par les nouveaux