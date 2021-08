Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un terrible scénario se dessine pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 août 2021 à 7h00 par A.C.

Considéré comme l’une des stars montantes du football mondial, Lautaro Martinez attise énormément de convoitises.

A 23 ans, Lautaro Martinez vient de vivre la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant a en effet remporté le Scudetto avec l’Inter, mettant fin à dix années d’hégémonie de la Juventus, avant de gagner dans la foulée la Copa America avec l’Argentine. Son talent était déjà bien connu en Serie A, mais désormais il semble intéresser les plus grands clubs d’Europe ! Après le FC Barcelone qui a échoué à le recruter l’été dernier, c’est au tour du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid de faire des pieds et des mains pour l’avoir.

La prolongation de Lautaro Martinez totalement relancée