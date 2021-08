Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très joli coup réalisé par Pablo Longoria !

Publié le 5 août 2021 à 5h00 par La rédaction

Alors que le mercato est loin d’être terminé à l’OM, Pablo Longoria s’apprêterait à accueillir un grand espoir et cela au nez et à la barbe d’autres prétendants.

Avec déjà 8 recrues au compteur, l’OM a dynamité ce mercato estival. Mais Pablo Longoria l’a fait savoir, le recrutement n’est pas terminé, lui qui travaille sur les dossiers Pol Lirola et Daniel Wass. Mais pas seulement. En effet, en coulisse, le président marseillais serait très actif et une recrue pour le moins inattendue serait sur le point de débarquer. Avec les arrivées de Balerdi, Peres et Saliba, on pensait l’OM armé en défense centrale. Finalement, un autre joueur devrait les accompagner : Micky Van de Ven.

Une pépite à l’OM ?