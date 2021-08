Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut compter sur Wass !

Publié le 4 août 2021 à 18h45 par A.C.

Actuellement au FC Valence, Daniel Wass semble prêt à tout pour rejoindre l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.

Il y a un problème en défense ! Avec le départ d’Hiroki Sakai, l’Olympique de Marseille n’a quasiment plus de latéral droit de métier et Jorge Sampaoli a fait jouer Valentin Rongier à ce poste en cette pré-saison. L’objectif principal semblait être Pol Lirola, mais son retour semble se compliquer au fil des jours, puisque la presse italienne assure que l’OM ne souhaite pas payer les 12/13M€ réclamés par la Fiorentina. Ainsi, Pablo Longoria semble avoir activé une autre piste en Espagne, avec Daniel Wass. En fin de contrat, ce dernier serait prêt à tout pour rejoindre l’OM, puisque El Mercurio Valenciano a révélé qu’il ne se serait pas présenté à la reprise des entrainements avec le FC Valence.

