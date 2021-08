Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tape du poing sur la table pour Lirola !

Publié le 2 août 2021 à 22h10 par A.C.

L’Olympique de Marseille continue de négocier avec la Fiorentina pour le retour de Pol Lirola, qui est reparti en Italie au terme de son prêt.

C’est un feuilleton interminable. Pablo Longoria pouvait tout régler dès la saison dernière, mais il a finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans le prêt de Pol Lirola. Depuis, le président de l’Olympique de Marseille semble englué dans les négociations avec la Fiorentina qui réclamerait désormais plus ! Pour ne rien arranger, le nouvel entraineur Vincenzo Italiano semble beaucoup apprécier Lirola, qu’il aimerait garder à Florence cette saison. Ce dernier semble toujours vouloir retrouver l’OM, mais son contrat se termine en juin 2024 et La Viola semble être inflexible.

Longoria ne payera jamais 12M€ pour Lirola