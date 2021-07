Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait ce qu’il doit faire pour ramener Lirola !

Publié le 27 juillet 2021 à 14h10 par A.C.

Après un prêt concluant de six mois, Pol Lirola a quitté l’Olympique de Marseille pour retrouver la Fiorentina.

C’est l’un des gros dossiers du moment à l’Olympique de Marseille. S’il a réussi à boucler une dizaine de recrues, Pablo Longoria n’a toujours pas réussi à trouver un accord pour le retour de Pol Lirola. Ce dernier s’est totalement révélé la saison dernière au poste de piston droit dans le dispositif de Jorge Sampaoli, mais Longoria a refusé de lever son option d’achat de 12M€. Depuis, l’OM est englué dans des négociations interminables avec la Fiorentina, qui compte bien récupérer un joli pactole de la vente de Lirola.

Pour Lirola, c’est 12-13M€ ou rien