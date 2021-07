Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La décision de Varane influencée par un autre dossier XXL ?

Publié le 27 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il serait sur le point de rejoindre Manchester United, Raphaël Varane devrait doubler son salaire, passant d'un contrat de près de 6,5M€ à environ 13M€ par an. Toutefois, le Français n'aurait pas décidé de signer chez les Red Devils pour des raisons exclusivement financières. En effet, l'arrivée de David Alaba aurait également influer son choix de quitter le Real Madrid.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane ne devrait pas honorer son contrat jusqu'au bout. Alors qu'il n'aurait pas trouvé d'accord avec Florentino Pérez pour prolonger, le défenseur français aurait décidé de plier bagages dès cet été. Pour ne pas voir Raphaël Varane quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement dans un an, le président du Real Madrid aurait accepté de le laisser filer vers Manchester United pour une somme avoisinant les 50M€. De son côté, Raphaël Varane aurait décidé de rejoindre les Red Devils pour plusieurs raisons, et notamment à cause de David Alaba.

Raphaël Varane aurait décidé de partir à cause de David Alaba

Selon les informations de L'Equipe , Raphaël Varane devrait signer un contrat de cinq saisons - ou de quatre années, plus une en option - à hauteur de 13M€ annuels à Manchester United. Alors qu'il doublerait son salaire, le défenseur français n'aurait pas décidé de rejoindre les Red Devils pour des raisons exclusivement financières. En effet, le choix de Raphaël Varane serait également motivé par son envie de relever un tout nouveau défi à 28 ans. Par ailleurs, l'arrivée de David Alaba au Real Madrid aurait également pesé dans la balance. Et les efforts de Carlo Ancelotti pour le retenir n'auraient servi à rien.

Carlo Ancelotti impuissant face à Raphaël Varane ?