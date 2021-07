Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Ramos, Pérez a manqué son coup avec Varane…

Publié le 27 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien que Florentino Pérez ait essayé de convaincre Raphaël Varane de rester et donc de ne pas rejoindre Manchester United, le défenseur central du Real Madrid aurait repoussé l’offre de prolongation de contrat de son président.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane ont assuré l’arrière-garde merengue ces dernières années, le Real Madrid devra d’ores et déjà faire sans son ancien capitaine la saison prochaine. En effet, en raison de l’absence d’un accord pour prolonger le contrat de Ramos qui a expiré le 30 juin dernier, le Real Madrid a témoigné de la signature de l’Espagnol au PSG. Et bien que des rumeurs ont envoyé Varane avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, ce serait vers une autre destination que le champion du monde tricolore s’envolerait.

Varane aurait snobé le président du Real Madrid