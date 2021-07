Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’active déjà en coulisse pour la succession de Varane !

Publié le 26 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

Raphaël Varane en partance pour Manchester United, le Real Madrid pourrait se jeter sur Jules Koundé pour pallier cette perte. L’international français du FC Séville aurait d’ailleurs pris ses premières dispositions à ce sujet.

Cela ne semble désormais être plus qu’une question de jours avant de voir Raphaël Varane rejoindre Manchester United. Ne voulant pas prolonger au Real Madrid, l’international français a été mis sur le marché et son avenir va donc s’écrire dans le nord de l’Angleterre. Un accord à hauteur de 50M€ aurait été trouvé entre les deux clubs. Après Sergio Ramos, c’est donc Varane qui s’en va et forcément, il va falloir reconstruire une charnière centrale. Alors que David Alaba et qu’Eder Militao est toujours là, un renfort pourrait être à prévoir. Et depuis plusieurs jours désormais, il est question d’un intérêt pour Jules Koundé.

Koundé se renseigne !