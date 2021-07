Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a connu un échec cuisant avec Varane !

Publié le 26 juillet 2021 à 19h00 par Th.B.

Annoncé proche de s’engager en faveur de Manchester United, Raphaël Varane aurait repoussé l’offre de prolongation de contrat soumise par les dirigeants du Real Madrid.

Alors qu’il est toujours contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane serait à un pas de rallier Old Trafford où il évoluerait sous la tunique de Manchester United la saison prochaine. C’est en effet ce que Fabrizio Romano a notamment fait savoir ce lundi. À en croire le journaliste, Manchester United et le Real Madrid se rapprocheraient concrètement d’un accord pour l’indemnité du transfert lorsque Raphaël Varane aurait pour sa part accepté les termes du contrat présentés par les Red Devils. Et un indice supplémentaire rapprocherait Varane de United.

Varane aurait recalé le Real Madrid