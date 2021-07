Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane passe à l’action pour son avenir !

Publié le 26 juillet 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a effectué son retour à l’entraînement ce lundi avec le Real Madrid, Raphaël Varane prendrait déjà ses dispositions dans l’optique de son départ à Manchester United.

Après dix saisons passées au Real Madrid, l’heure du grand départ a visiblement sonné pour Raphaël Varane. En effet, à un an du terme de son contrat, l’international français est annoncé avec très grande insistance dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils seraient même entré ne négociation avec leurs homologues madrilènes afin de trouver un terrain d’entente pour une transaction dont le montant sera compris entre 45 et 55 M€. Et si Raphaël Varane a effectué son retour à l’entraînement ce lundi matin avec un peu de retard sur l’heure prévue, il s’agirait selon toute vraisemblance de l’une de ses dernières séances de travail en tant que joueur du Real Madrid.

Raphaël Varane est prêt à partir !