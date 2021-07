Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande avancée à 50 M€ dans le feuilleton Varane ?

Publié le 26 juillet 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que Raphaël Varane est envoyé vers Manchester United depuis plusieurs jours, le club britannique serait sur le point de transmettre une proposition au Real Madrid.

Tout indique que l’aventure de Raphaël Varane au Real Madrid touche à sa fin. En effet, à un an de la fin de son contrat, l’international français est annoncé sur le départ et pourrait très bientôt rejoindre Manchester United. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre le joueur et le club britannique selon plusieurs sources, tandis que les négociations entre les deux écuries avanceraient de manière positive. Et à ce sujet, une offre pourrait très bientôt arriver sur les bureaux du Real Madrid.

Manchester United va dégainer une offre !