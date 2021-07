Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba sera-t-il la prochaine recrue de Leonardo ?

Publié le 26 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Désireux de renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo ferait de Paul Pogba sa priorité. Mais selon vous, l’international français sera-t-il le prochain renfort du club parisien ?

Georginio Wijnaldum pourrait ne pas être l’unique renfort du PSG au milieu de terrain. En effet, après avoir mis la main sur l’ancien joueur de Liverpool, libre de tout contrat, Leonardo souhaiterait s’attacher les services de Paul Pogba, et le directeur sportif parisien peut croire en ses chances dans ce dossier. Dès le mois de décembre, Mino Raiola avait en effet annoncé que le champion du monde tricolore souhaitait changer d’air dans ce mercato estival. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », confiait en décembre dernier l’agent du Français dans les colonnes de Tuttosport .

Pogba vers le PSG ?