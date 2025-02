Dembélé - PSG : Un clash annoncé en Angleterre !

Thomas Bourseau

Le 5 mars prochain, ce sera soir de gala au Parc des princes. Pour la première fois depuis l'automne 2018, le temple du PSG recevra Liverpool en Ligue des champions et ce, pour un billet en 1/4 de finale de la C1. Une affiche de rêve et une opposition de style rythmée par deux insatiables buteurs : Mohamed Salah et Ousmane Dembélé. Le journaliste Julien Laurens a déjà planté le décor.

Certes, la folle série d'au moins un but par match d'Ousmane Dembélé depuis le début de l'année civile a pris fin au bout de sa 9ème rencontre de 2025 à Toulouse la semaine dernière (1-0). Pendant la démonstration parisienne contre le Stade Brestois mercredi soir (7-0), le numéro 10 du PSG n'a pas apporté sa pierre à l'édifice. Néanmoins, sa dynamique de ces derniers temps impressionne et lui permet d'être le leader d'attaque de son équipe comme Mohamed Salah à Liverpool.

«D'un côté tu as Mo Salah qui marche sur l'eau en ce moment»

C'est le lien qui a été fait par le journaliste Julien Laurens d'ESPN. Laurens est intervenu vendredi soir sur les ondes de RMC pour l'After Foot en marge des 1/8èmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool les 5 et 11 mars prochain. « PSG - Liverpool ? Je pense que ça va être exceptionnel. Tant par l'ambiance dans les deux stades que par ce que les deux équipes vont pouvoir proposer. D'un côté tu as Mo Salah qui marche sur l'eau en ce moment. C'est quand même 22 buts et 15 passes décisives en championnat déjà ».

«De l'autre côté il y a Dembélé. S'il reste sur ce qu'on a vu depuis la mi-décembre, ça va être exceptionnel»

En outre, Julien Laurens s'est enflammé pour le bilan d'Ousmane Dembélé tout en faisant un point sur l'intensité constante prônée à la fois par le PSG et Liverpool dans leur jeu. « De l'autre côté il y a Dembélé. S'il reste sur ce qu'on a vu depuis la mi-décembre, ça va être exceptionnel de voir ces deux joueurs en leader de leur équipe. Il y a cette opposition dans l'intensité que les deux équipes. Alors, elle est un petit peu différente, il y a plus de volonté de possession côté du PSG qu'Arne Slot à Liverpool qui trouve encore un peu plus la verticalité comme Klopp avait pu le faire avant ». Le rendez-vous est pris !