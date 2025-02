PSG - Dembélé : Le mariage qui l’a métamorphosé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui joueur du PSG, Ousmane Dembélé évoluait précédemment au FC Barcelone. Très jeune quand il est arrivé en Catalogne, le Français se faisait remarquer pour ses nombreux problèmes de discipline. Mais voilà que c’est désormais de l’histoire ancienne. Et si Dembélé a changé, ce serait grâce à son mariage.

Ayant évolué au FC Barcelone de 2017 à 2023, Ousmane Dembélé n’a pas forcément laissé un très bon souvenir en Catalogne. Il faut dire que le Français a été miné par de très nombreuses blessures au Barça. A côté de cela, Dembélé a également fait beaucoup parler de lui pour ses écarts de conduite, notamment en ce qui concerne ses retards à l’entraînement. Des défauts que l’actuel joueur du PSG a su gommer.

La métamorphose de Dembélé

A 27 ans, Ousmane Dembélé est désormais un nouvel homme. Pour la BBC, Guillem Balague explique que le Français est beaucoup plus mûr et ça pourrait s’expliquer pour une raison particulière. En 2021, Dembélé s’est marié et est par la suite devenu papa. Depuis, le joueur du PSG est métamorphosé.

La surprise totale du mariage

Pour rappel, ce mariage d’Ousmane Dembélé avait été une surprise pour beaucoup de ses coéquipiers au FC Barcelone. En effet, l’international français n’avait vraiment prévenu personne de l’événement. De plus, au sein du vestiaire blaugrana, on ne savait pas que Dembélé avait quelqu’un dans sa vie.