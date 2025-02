Zidane - Ronaldo : La décision choc du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Racheté par Canal+ au début des années 1990, le PSG a connu une période très faste à cette époque, disposant même des moyens financiers très importants. Au point que le club de la capitale ait été en mesure de s’offrir Zinedine Zidane et Ronaldo. Deux joueurs finalement refusés par le PSG. Daniel Riolo explique les raisons de ce refus.

Durant les années 1990, le PSG a connu l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Racheté par Canal+, le club de la capitale possède ainsi des moyens économiques importants, au point d'être en mesure de recruter un certain Zinedine Zidane. Mais Michel Denisot, alors président du PSG, refuse. Daniel Riolo en dévoile les raisons.

Le PSG refuse Zidane...

« Le PSG était en position dominante et avait peur qu’on lui dise vous êtes en conflit d’intérêt parce que vous avez l’oseille et vous diffusez. En 1995, le PSG a l’oseille et on leur propose Dugarry, Zidane, Lizarazu et ils disent on prend pas on va trop écraser la Ligue 1 », lâche le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

... et Ronaldo !

Mais ce n’est pas tout puisque Daniel Riolo ajoute que le PSG a également refusé la légende brésilienne Ronaldo : « Ronaldo ? R9 ? Denisot il fait non non, sinon on tue le championnat il y a plus de produit. Ils l’ont fait pour pas tuer le championnat ».