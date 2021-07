Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande annonce dans le feuilleton Varane !

Publié le 26 juillet 2021 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé qu’un accord se rapproche entre Manchester United et le Real Madrid pour Raphaël Varane, tout indique que le club anglais est confiant quant à une arrivée du défenseur tricolore.

À un an du terme de son contrat au Real Madrid, Raphaël Varane devrait s’en aller au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Son départ pourrait même intervenir de manière officielle dans les prochains jours puisque Manchester United, son principal prétendant, se rapprocherait d’un accord avec le club de la capitale espagnole sur les termes d’une transaction qui se chiffrera à un montant compris entre 45 et 55 M€ selon les informations dévoilées par plusieurs médias ce dimanche. Et visiblement, l’optimisme est maintenant de mise dans le dossier.

« Les discussions avancent vite »