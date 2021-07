Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme très sérieusement pour Raphaël Varane !

Publié le 25 juillet 2021 à 17h30 par D.M.

Le Real Madrid serait tout proche de trouver un accord avec Manchester United au sujet du transfert de Raphaël Varane, désireux d'évoluer en Premier League.

La défense centrale du Real Madrid devrait changer de visage par rapport à la saison dernière. Titulaires ces dernières années, Sergio Ramos et Raphaël Varane ne seront pas alignés ensemble la saison prochaine. Et pour cause, le premier n’est pas parvenu à trouver d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et a filé au PSG. Quant à Varane, il pourrait quitter la Casa Blanca dans les prochains jours. Lié au Real Madrid jusqu’en 2022, l’international français aurait reçu une offre de prolongation de la part de Florentino Perez, mais cette proposition aurait été refusée par le joueur, désireux de toucher un salaire plus important. Selon la presse espagnole, Varane espérait recevoir une nouvelle offre de ses dirigeants, mais celle-ci n’est jamais arrivée. Après quelques jours de vacances, le champion du monde est retourné au centre d’entraînement du Real Madrid et se serait même entretenu avec Carlo Ancelotti pour évoquer la suite. Un futur qui devrait s’écrire loin de l’Espagne. Arrivé au sein de la formation merengue en 2011 grâce notamment à Zinédine Zidane, Raphaël Varane serait sur le point de tourner une page importante de sa carrière.

Varane s'est mis d'accord avec Manchester United

Formé au RC Lens, Raphaël Varane se sentirait en fin de cycle au Real Madrid et serait, désormais, prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière. Annoncé au début du mercato estival dans le viseur du PSG, le joueur de 28 ans se dirige vers l’Angleterre. Le défenseur central voudrait évoluer sous les couleurs de Manchester United. Ne voulant pas perdre son défenseur gratuitement en 2022, le Real Madrid aurait autorisé le club de Premier League à négocier directement avec le Français. Et comme indiqué par Mohamed Bouhafsi ce dimanche, le joueur a réussi à trouver rapidement un accord avec l'équipe anglaise. Selon les informations du Parisien , Varane pourrait signer un contrat de quatre ou cinq ans avec Manchester United. Une première étape pour la formation coachée par Ole Gunnar Solskjaer, qui doit désormais parvenir à un terrain d’entente avec le Real Madrid, qui ne compte pas brader son joueur.

Les positions se rapprochent entre le Real Madrid et Manchester United