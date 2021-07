Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les folles ambitions de Sergio Ramos !

Publié le 25 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Nouvelle star du PSG, Sergio Ramos ne cache pas qu'il nourrit de très belles ambitions pour son aventure parisienne.

Après 16 ans de succès au Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de quitter le club merengue afin de s'engager au PSG où il a signé pour deux saisons, soit jusqu'en 2023. Et le défenseur espagnol débarque avec de grandes ambitions, comme celle de remporter la Ligue des Champions, qui serait la première du club de la capitale.

Ramos veut la Ligue des Champions