Mercato - OM : L'énorme ambition de cette recrue estivale !

Publié le 24 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente affiche de très belles ambitions avec l'OM.

Parmi les huit recrues de l'OM, Konrad de la Fuente est peut-être l'un des plus méconnus. Il faut dire que l'ailier américain n'a jamais joué avec l'effectif professionnel du FC Barcelone. Recruté pour 3M€, il affiche toutefois de très belles ambitions avec l'OM puisqu'il espère que grâce à ses prestations marseillaises, il pourra disputer la Coupe du monde au Qatar en 2022.

«Je veux grandir plus ici, et jouer en équipe nationale pour la coupe du monde au Qatar»