Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a aidé à boucler un énorme coup !

Publié le 20 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Interrogé sur son arrivée au PSG, Sergio Ramos a révélé que Neymar l'avait contacté pour le convaincre de le rejoindre à Paris.

Après 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de quitter la capitale espagnole. Un choc dans le football européen d'autant plus que le défenseur de la Roja a décidé de rejoindre le PSG où il a signé un contrat de deux saisons. Bien évidemment le projet sportif du PSG a fait la différence, mais Neymar aussi a eu son rôle à jouer.

Neymar a convaincu Ramos