Mercato - PSG : Comment Leonardo a battu le Real Madrid !

Publié le 18 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Alors que le PSG a obtenu la signature de Sergio Ramos, le défenseur espagnol a révélé que les deux ans de contrat proposés par les Parisiens ont fait la différence.

Cet été, le PSG a obtenu la signature de Sergio Ramos qui avait refusé de prolonger au Real Madrid. Dans les colonnes de L'Equipe , il expliquait d'ailleurs ce qui a fait la différence : « Quels ont été les arguments décisifs ? Les deux ans de contrat. Pour ma tranquillité et celle de ma famille. Et ensuite, le projet sportif. Il s'agissait des deux éléments prioritaires. Pour les deux ans, le club ne m'a posé aucun obstacle. Pour le projet sportif, je pense que n'importe qui serait convaincu avec les joueurs présents ».

Les deux ans de contrat ont convaincu Ramos