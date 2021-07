Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà ce qui a fait la différence pour Sergio Ramos !

Publié le 15 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui, Sergio Ramos est donc un joueur du PSG à part entière. Un choix dont il a dévoilé les coulisses.

A 35 ans, Sergio Ramos reste un joueur très ambitieux. Souhaitant encore gagner des trophées, c’est désormais avec le PSG qui va tenter de le faire. En effet, l’Espagnol a quitté libre le Real Madrid et alors que de nombreuses portes de sortie prestigieuses s’offraient à Ramos, il a finalement choisi de rejoindre le PSG et l’effectif de Mauricio Pochettino. Leonardo a ainsi frappé un gros sur le marché des transferts. Il faut dire que le projet parisien a été très convaincant aux yeux de l’ancien Madrilène.

Les dessous du transfert de Ramos !