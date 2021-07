Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie de Sergio Ramos sur son départ du Real Madrid !

Publié le 13 juillet 2021 à 23h45 par A.C.

Sergio Ramos, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, est revenu sur son départ du Real Madrid.

Il accompagnera Marquinhos et Presnel Kimpembe à partir de cette saison. Après des nombreuses années passées à défendre les couleurs du Real Madrid, avec plusieurs trophées à l’arrivée, Sergio Ramos a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a signé un contrat de deux ans, alors que les tensions avec le président Florentino Pérez devenaient de plus en plus nombreuses. Son arrivée au PSG pourrait pousser Mauricio Pochettino à changer de tactique, avec une possible défense à trois devant un gardien qui pourrait être soit Keylor Navas soit Gianluigi Donnarumma.

« Maintenant, mon club est le PSG et je préfère évoquer les objectifs et les défis qui nous attendent cette saison, me projeter vers le futur »