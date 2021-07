Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Sergio Ramos envoie Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 13 juillet 2021 à 18h45 par B.C.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Sergio Ramos reconnaît que Kylian Mbappé est destiné à rejoindre le Real Madrid à terme. Cependant, le défenseur espagnol espère voir son nouveau coéquipier rester au PSG cet été.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble toujours pas disposé à vouloir prolonger son bail. Une grande menace pour le club de la capitale, qui pourrait ainsi perdre sa star gratuitement l’année prochaine, à moins que Nasser Al-Khelaïfi ne se résout à le vendre dès cet été. Le PSG espère néanmoins parvenir à un accord rapidement, mais cela s’annonce difficile, d’autant que le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action. Kylian Mbappé n’a jamais caché son attachement pour le club merengue et son arrivée en Espagne semble déjà programmée, reste désormais à savoir quand. Interrogé sur le sujet ce mardi, Sergio Ramos reconnaît que le Bondynois est appelé à rejoindre le Real Madrid, même si le plus tard sera le mieux.

« Pour moi, les grands joueurs doivent aller au Real Madrid, mais… »