Mercato : PSG, Barcelone, Atlético... Le feuilleton Griezmann s'emballe !

Antoine Griezmann a de grandes chances de quitter le FC Barcelone cet été afin de permettre à son club de prolonger le contrat de Lionel Messi. Les plus grandes équipes européennes seraient prêtes à l'accueillir.

A Barcelone, le dossier Lionel Messi occupe l’esprit des dirigeants. Star de l’équipe catalane, l’attaquant de 34 ans n’a toujours pas prolongé son bail et est libre de rejoindre l’équipe de son choix. Afin d’acter le retour du joueur, la formation blaugrana doit alléger sa masse salariale et se séparer de nombreux éléments lors de ce mercato estival, mais Joan Laporta continue, malgré tout, d'afficher son optimisme : « Le processus de renouvellement du contrat de Messi avance bien. Nous sommes tous très heureux. Tout le Barça, toute la Catalogne, tous les Catalans, tous les amoureux du football sont contents qu'il ait réussi à remporter la Copa America ». Selon les informations de la presse espagnole, le FC Barcelone espère se séparer dans les prochaines semaines de Philippe Coutinho et de Samuel Umtiti, annoncés dans le viseur de l’OM, mais aussi d’Antoine Griezmann. Recruté contre un chèque de 120M€ en 2019, l’international français avait eu du mal à s’intégrer dans le vestiaire catalan lors de son arrivée, mais avait réussi à mettre les choses aux claires avec certains cadres comme Luis Suarez et Lionel Messi. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 semble épanoui en Catalogne, mais devrait être sacrifié lors de ce mercato estival.

Griezmann dans le viseur de cadors européens

En effet, comme l’a rappelé Ronald Koeman vendredi dernier, la priorité du FC Barcelone est de prolonger le contrat de Lionel Messi, quitte à se séparer de joueurs performants comme Griezmann : « Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone. Il a montré sa qualité. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum ». Depuis plusieurs jours, il est question d’un retour du joueur à l’Atlético, club dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2019. La presse espagnole évoque notamment un échange avec Saul Niguez. Et selon les informations d’ OK Diario , la priorité de Griezmann serait de revenir à Madrid et de retrouver Diego Simeone. A en croire Mundo Deportivo , l’ancien de la Real Sociedad serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre les Colchoneros . Mais le club madrilène n’est pas seul dans ce dossier. Selon les informations de Sport, le PSG surveillerait la situation de près, tout comme Chelsea, Manchester United et Manchester City.

Décision le 20 juillet pour Griezmann ?