Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation dans le dossier Griezmann !

Publié le 13 juillet 2021 à 13h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ au FC Barcelone, l'avenir d'Antoine Griezmann s'éloigne de la catalogne. Pour se débarrasser du Français, Joan Laporta compterait miser sur l'Atlético Madrid.

Joan Laporta semble déterminé à renvoyer Antoine Griezmann vers l'Atlético Madrid. Le président du Barça compterait sur le départ du Français pour finaliser la prolongation de Lionel Messi. Face aux problèmes financiers du club culé, les dirigeants barcelonnais verraient d'un bon œil le départ de Griezmann afin d'alléger la masse salariale du Barça. Alors qu'un échange avec Saul Niguez, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, serait dans les tuyaux, les intentions du FC Barcelone auraient été à la base bien différentes...

Le Barça voulait Joao Félix