Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça affiche une préférence claire pour Coutinho !

Publié le 13 juillet 2021 à 10h10 par A.M.

Alors que l'OM semble bien décidé à réaliser un très gros coup avec Philippe Coutinho, le FC Barcelone de son côté semble privilégier une vente en Premier League où les clubs ont plus de moyens.

Malgré son activité sur le marché des transferts, l'OM pourrait bien frapper encore plus fort. En effet, Pablo Longoria semble bien décidé à profiter de la situation du côté du FC Barcelone afin de s'attacher les services de Philippe Coutinho. Il faut dire que le Barça a entamé un important dégraissage afin d'alléger sa masse salariale compte tenu du fait que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat. Dans cette optique, un départ du meneur de jeu brésilien serait très bien vu du côté du club blaugrana . Et l'OM en a parfaitement conscience.

Le Barça veut envoyer Coutinho en Premier League