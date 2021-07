Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir gérer quatre dossiers après Saliba...

Publié le 13 juillet 2021 à 9h00 par La rédaction

Auteur d’un mercato estival très actif, Pablo Longoria devrait boucler dans les prochains jours l’arrivée de William Saliba. Après cela, le président de l'OM devrait alors se concentrer sur les cas de plusieurs indésirables du club.

L’OM réalise un début de mercato estival intense, et Pablo Longoria semble réussir sa tâche de construire un effectif compétitif à Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Après les arrivées de plusieurs beaux noms comme Cengiz Under ou encore Pau Lopez, l’OM serait en passe de boucler une nouvelle arrivée, celle du jeune défenseur français William Saliba. Performant à l’OGC Nice ces six derniers mois, le joueur d’Arsenal pourrait venir renforcer le secteur défensif de l’OM. À la suite de cette nouvelle venue bouclée, Pablo Longoria devrait se concentrer sur un autre problème en interne à l’OM.

Longoria va s’occuper des indésirables