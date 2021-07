Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Luan Peres, Longoria boucle un nouveau renfort !

Publié le 12 juillet 2021 à 21h10 par D.M. mis à jour le 12 juillet 2021 à 21h11

L'OM aurait trouvé un accord avec Arsenal pour le prêt de William Saliba. Le défenseur devrait atterrir à Marseille, ce mardi, avant de signer son contrat.

On n’arrête plus Pablo Longoria ! Le président marseillais est déjà parvenu à offrir à son entraîneur Jorge Sampaoli : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi. L’OM devrait annoncer dans les prochaines heures son septième renfort estival puisque Luan Peres est arrivé à Marseille ce lundi. Le défenseur central de 26 ans, qui évoluait à Santos la saison dernière, devrait signer un contrat de quatre ans avec l’OM.

L'OM a trouvé un accord avec Arsenal pour Saliba