Mercato - OM : Milik a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 12 juillet 2021 à 20h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Arkadiusz Milik, auteur de 9 buts la saison dernière en Ligue 1, aurait décidé de rester à Marseille la saison prochaine.

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria avait frappé fort en mettant la main sur Arkadiusz Milik. En grande difficulté au Napoli, l’attaquant polonais avait pris la décision de répondre favorablement aux appels de l’OM afin de relancer sa carrière. A Marseille, le joueur de 27 ans a retrouvé du temps de jeu et son efficacité. Auteur de 9 buts en Ligue 1, Milik a réalisé d’excellentes prestations. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’intérêt de plusieurs équipes européennes et notamment de la Juventus, qui continuerait à surveiller la situation.

Milik devrait rester à l'OM