Mercato - PSG : Quelle décision prendra Paul Pogba cet été ?

Publié le 12 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est dans le viseur du PSG. La Juventus rêverait également de récupérer son ancien joueur, mais selon vous, que va décider l’international français.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait encore se montrer actif pour renforcer son milieu de terrain. En effet, Leonardo aurait activé plusieurs pistes afin de parvenir à ses fins d’ici à la fin du mercato estival. Eduardo Camavinga, Fabian Ruiz ou encore Lorenzo Pellegrini seraient notamment visés, mais un autre dossier prendrait de l’ampleur dans la capitale. Le profil de Paul Pogba ne laisserait pas indifférent le PSG, toujours désireux de frapper fort dans ce marché des transferts après les arrivées de Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi. Un intérêt qui serait réciproque.

Quel avenir pour Pogba ?