Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de jours pour… Paul Pogba !

Publié le 12 juillet 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que Paul Pogba figurerait dans le viseur du PSG, le milieu de terrain de Manchester United prendrait une décision finale sur son avenir au cours de la semaine à venir.

Depuis son échange en interview avec Presnel Kimpembe et Kingsley Coman avant le début de l’Euro avec l’Équipe de France sur un potentiel contact avec le président Nasser Al-Khelaïfi, Paul Pogba est régulièrement envoyé du côté du PSG dans le cadre du mercato estival. En outre, son contrat à Manchester United prendra fin le 30 juin prochain et n’a pas encore été prolongé. En bons termes avec Mino Raiola, les décideurs du PSG auraient déjà discuté avec l’agent de Paul Pogba par le biais de Leonardo et Al-Khelaïfi selon Foot Mercato et RMC Sport.

Une décision cette semaine ?