La «honte» à cause du PSG, il se lâche en direct

Samedi, l'ASSE affrontait le PSG à domicile. Si les Verts ne s'attendaient pas à un miracle au vu de la saison difficile qu'ils sont en train de passer, ils ont subi une nouvelle défaite difficile à encaisser face au leader du championnat (6-1). Malgré un bon démarrage avec l'ouverture du score, le club stéphanois n'a pas fait le poids. Jean-Michel Larqué, ancienne grande figure du club, a fait part de son mécontentement.

Pour leur retour en Ligue 1 cette saison, les joueurs de Saint-Etienne n'affichent pas une forme exceptionnelle depuis le début de la saison, loin de là. L'ASSE campe les dernières places du classement et subit régulièrement de lourdes défaites, comme c'était le cas samedi face au PSG. Une situation qui met en rage Jean-Michel Larqué qui ne comprend pas pourquoi son ancien club, où il a joué de 1966 à 1977, n'y arrive pas.

« J'ai honte »

Ancien milieu de terrain qui a quasiment fait toute sa carrière professionnelle à l'ASSE, Jean-Michel Larqué a décidé de régler ses comptes avec son club de cœur. L'ancien commentateur est très peiné de voir son club en grande difficulté cette saison. « Je ne suis pas peiné, je ne suis pas triste, j'ai honte. Ce n'est pas pareil. J'ai honte de voir mon club dans cette situation mais ce n'est pas étonnant. J'ai une pensée pour tous ceux qui disaient, quand il y avait le tandem Caïazzo-Romeyer, 'il faut vendre le club et tout va aller mieux': on l'a vendu et aujourd'hui, c'est un club où personne ne travaille. Il y a un actionnaire principal qu'on a vu une fois. Hier, il y avait le président (venu apporter son soutien aux milliers de supporters mobilisés contre le projet de dissolution des groupes ultras de l'ASSE), qui passe une fois par mois. Et puis, il y a deux Canadiens que personne ne connaît au club, qui traitent les affaires courantes. Ceux qui étaient en place - comme Soucasse et Perrin - ne servent plus à rien » confie-t-il dans l'émission Stephen Brunch de RMC.

L'ASSE pas au niveau

Après avoir vécu un cauchemar en redescendant en Ligue 2, l'ASSE n'a pas mis longtemps avant de revenir dans l'élite. Mais on pouvait s'attendre à autre chose en termes de résultats et de niveau. « Pour être triste, il faudrait que j'aie des sentiments pour les joueurs qui composent cette équipe. Mais on ne finit pas un match sans concéder un pénalty ou sans qu'il y ait un expulsé. Dans cette équipe-là, tu n'en as pas un qui aurait été titulaire dans mon équipe B à l'époque » poursuit Larqué, qui n'a pas hésité de souligner le manque d'attachement au club de la part des joueurs.