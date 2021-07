Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pep Guardiola pourrait sauver l’été de Frank McCourt !

Publié le 12 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Placé sur la liste des transferts par la direction de l’OM, Boubacar Kamara peinait jusqu’ici à trouver des prétendants sur le marché. Mais plusieurs cadors anglais, dont Manchester City, pourraient finalement tenter leur chance dans ce dossier.

Plus que jamais en quête de liquidités, d’autant que l’OM a déjà officialisé pas moins de cinq renforts depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a décidé de mettre Boubacar Kamara sur la liste des transferts. Le jeune milieu défensif n’a plus qu’une seule année de contrat avec son club formateur, et sa vente pourrait permettre d’assainir les finances de Frank McCourt. Problème : ces dernières semaines, aucun prétendant ne s’était démarqué pour Kamara, mais l’OM pourrait finalement être sauvé par des cadors de Premier League…

Manchester City et Liverpool débarquent pour Kamara