Mercato - OM : Quelle doit être la première vente de Longoria ?

Publié le 11 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria s’est montré très actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, inutile de rappeler que cela n’a pour le moment pas été le cas au niveau des départs et plus particulièrement pour les ventes. Quelle être la première vente du président de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Avant même l’ouverture officielle du mercato estival le 1er juillet, Pablo Longoria était déjà parvenu à boucler le deal Gerson et l’arrivée de Konrad de la Fuente. Depuis, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi qui était prêté la saison passée et Matteo Guendouzi ont eux aussi rejoint les rangs de l’OM. Et cet énorme chantier ne risque pas de se terminer de sitôt puisque le président de l’Olympique de Marseille multiplierait les pistes et surveilleraient quelques gros noms dont ceux de David Luiz, comme le10sport.com vous l’a récemment rappelé, de Philippe Coutinho ou encore de Samuel Umtiti. Mais qu’en est-il des ventes ? Seuls des joueurs libres ou libérés de leurs contrats sont partis cet été, situation à laquelle le président Longoria devrait rapidement remédier.

Kamara, Caleta-Car, Radonjic ou Benedetto ?