EXCLU - Mercato : David Luiz n’a pas dit non à l’OM…

Publié le 9 juillet 2021 à 18h36 par Alexis Bernard mis à jour le 9 juillet 2021 à 18h47

Pisté par l’OM, David Luiz n’a pas refusé la proposition qui lui a été transmise. Le dossier est toujours ouvert.

Le 19 juin dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l’existence d’une offre transmise par l’OM pour David Luiz. Un contrat de deux ans, avec une très belle proposition de salaire. En parallèle, le coach Sampaoli a fait les efforts pour tenter de convaincre le joueur avec des appels téléphoniques et une rencontre, prévue au Brésil, pendant les vacances de l’ancien d’Arsenal et de Chelsea. Trois semaines plus tard, après les arrivées de Matteo Guendouzi, Luan Peres et le transfert définitif de Leonardo Balerdi, le dossier est-il enterré ? Selon nos informations, il est toujours actif.

David Luiz, dossier toujours sur la table

Même si le mercato de l’OM avance, le dossier David Luiz n’est pas encore refermé pour autant. Le coach Sampaoli apprécie le joueur et surtout, sa polyvalence. Capable de jouer en défense centrale comme au milieu du terrain, le Brésilien a aussi l’atout de l’expérience. Son passé de joueur parisien ? Absolument pas un obstacle, pour le joueur comme pour les dirigeants marseillais. Si rien ne peut indiquer que David Luiz sera à coup sûr un joueur de l’OM, le dossier reste toujours ouvert. Même après les différentes signatures récentes.