Mercato - OM : Cette bombe lâchée sur une arrivée de Coutinho à l'OM !

Publié le 9 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2021 à 18h15

Sur tous les fronts depuis le début du mercato, Pablo Longoria aurait même activé une piste menant à… Philippe Coutinho. Malgré le salaire XXL du joueur du FC Barcelone, Thibaut Vézirian a déclaré que l’OM travaillerait pour faire venir le Brésilien.

Voilà longtemps que l’OM n’avait pas été aussi actif sur le marché des transferts. Après un petit mois de mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de cinq recrues, auxquelles s’ajoute l’accord de principe pour Pau Lopez. Et le président de l’OM n’a pas terminé son chantier. Pablo Longoria explore encore plusieurs pistes, dont celle menant à Philippe Coutinho. Si le milieu offensif brésilien semble inaccessible en raison de son salaire, l’OM pourrait tout de même tenter le coup.

« Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir »