Mercato - OM : Voilà les détails sur la prochaine recrue de Longoria !

Publié le 9 juillet 2021 à 14h10 par D.M.

Joueur de Santos, Luan Peres va rejoindre Marseille dans les prochaines heures. Le défenseur central devrait signer un contrat de quatre ans avec l'OM.

Pablo Longoria continue sur sa lancée. Après avoir bouclé l’arrivée de cinq recrues (Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi et Cengiz Under), et avoir trouvé un accord de principe avec l’AS Rome pour Pau Lopez, l’OM devrait annoncer prochainement l’arrivée de Luan Peres, qui a annoncé son départ vers Marseille. « Je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte » a-t-il confié lors d’un message envoyé aux supporters de Santos.

Luan Peres à l'OM jusqu'en 2025