Mercato - OM : Longoria va boucler un nouveau transfert !

Publié le 9 juillet 2021 à 9h10 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, l'OM va boucler un nouveau renfort puisque Luan Peres a confirmé son arrivée en France.

Rien n'arrête Pablo Longoria sur le marché des transferts. En effet, le président de l'OM a déjà bouclé l'arrivée de six renforts. En effet, Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cengiz Under (AS Roma), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et Pau Lopez (AS Roma) sont arrivés. Mais c'est loin d'être terminé. L'OM va continuer à se renforcer et la septième recrue de Pablo Longoria devrait arriver de façon imminente.

Luan Peres annonce son arrivée en France