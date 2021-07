Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Cinquième recrue pour l'OM !

Publié le 6 juillet 2021 à 12h54 par La rédaction mis à jour le 6 juillet 2021 à 12h56

Comme attendu ces dernières heures, Mattéo Guendouzi s'est bien engagé avec l'OM où il est prêté avec option d'achat.

Et de cinq ! Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c'est Mattéo Guendouzi qui débarque à l'OM. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain français est prêté à Marseille, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 17 mai dernier. « Mattéo Guendouzi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour un prêt d’un an avec option d’achat », précise le communiqué officiel de l'OM qui confirme donc son activité sur le marché.