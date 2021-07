Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les deux nouvelles victimes de Messi enfin connues ?

Publié le 6 juillet 2021 à 11h00 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone ont entamé un large ménage au sein de l’effectif professionnel et ils ne devraient pas encore s’arrêter.

C’est la grande braderie au FC Barcelone. Depuis le début du mercato estival, le club blaugrana s’est montré très actif, avec notamment les arrivées en fin de contrat de Sergio Aguero, Memphis Depay ou encore Eric Garcia. Mais le Barça doit surtout composer avec la situation de Lionel Messi, actuellement libre de tout contrat et dont la prolongation pourrait couter très cher. Ainsi, de l’argent sera dégagé de la vente de plusieurs joueurs, avec notamment Jean-Clair Todibo ou encore le prêt de Trincao tout récemment.

Umtiti et Pjanic ont les valises prêtes