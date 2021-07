Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola prêt à relancer le feuilleton Griezmann ?

Publié le 6 juillet 2021 à 9h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann devrait vraisemblablement quitter le FC Barcelone cet été.

Entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone, ce n’est pas vraiment le grand amour. Adulé à l’Atlético de Madrid, le Français est régulièrement pointé depuis son arrivée en Catalogne. Les différents coachs passés sur le banc barcelonais n’ont jamais réussi à trouver un poste fixe pour Griezmann et les supposés tensions avec Lionel Messi ont fait couler énormément d’encre. Ainsi, la presse catalogne a régulièrement évoqué un départ... mais cet été pourrait être le bon. Avec Messi libre de tout contrat, le Barça serait disposé à faire tous les sacrifices pour le prolonger et notamment à se séparer de Griezmann.

Griezmann, plan B de Kane à City