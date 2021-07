Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Pogba… Quelle doit être la nouvelle priorité de Leonardo ?

Publié le 6 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Après Wijnaldum, le PSG pourrait officialiser très prochainement les arrivées d’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Le mercato parisien n’est pas clos pour autant, mais selon vous, vers quel joueur doit désormais se tourner Leonardo ?

Alors que le PSG a repris le chemin de l’entraînement ce lundi, Leonardo pourrait déjà avoir bouclé quatre renforts cette semaine. En effet, le club de la capitale a officialisé il y a quelques jours l’arrivée de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, et cela pourrait s’accélérer dans les prochaines heures. Comme révélé par le10sport.com, Achraf Hakimi va rejoindre le PSG pour 70M€ bonus compris, et il devrait être accompagné par Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, qui sont quant à eux libres. Interrogé sur ces deux derniers ce lundi, Leonardo s’est contenté d’un « ça avance » pour évoquer l’avancée des dossiers, mais il n’y aurait plus beaucoup de doutes à avoir. Un début de mercato XXL de la part du PSG, et cela n’est pas fini.

Quelle priorité après ce début de mercato XXL ?