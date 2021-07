Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi met déjà la pression sur Achraf Hakimi !

Publié le 6 juillet 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que le PSG a officialisé ce mardi l’arrivée d’Achraf Hakimi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tari d’éloges à l’égard de sa nouvelle recrue.

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Achraf Hakimi évoluera bel et bien au Paris Saint-Germain lors de la prochaine saison. Ce mardi, le club de la capitale a officialisé le transfert du latéral marocain en provenance de l’Inter Milan pour un montant avoisinant 70M€ bonus compris. « Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde », a notamment confié Achraf Hakimi, engagé jusqu'en 2026, sur le site du PSG. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s’est également montré très satisfait de cette opération, prédisant un grand avenir à l'ancien nerazzurro .

« Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous »