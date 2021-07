Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi envoie un premier message fort après son arrivée !

Publié le 6 juillet 2021 à 18h45 par B.C.

Comme attendu, Achraf Hakimi s’est officiellement engagé en faveur du PSG ce mardi. Dans des propos relayés par le site officiel du club parisien, l’international marocain s’est réjoui de ce transfert.

Et de deux pour le PSG ! Après l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, Leonardo est parvenu à trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi, estimé à 70M€ comme révélé en exclusivité par le10sport. Le PSG avait fait de l’arrivée d’un latéral droit une priorité dans ce mercato estival et est donc parvenu à ses fins après plusieurs semaines de négociations avec les Nerazzurri . Interrogé par le site officiel du club de la capitale, Achraf Hakimi a affiché de grosses ambitions pour ce nouveau chapitre de sa carrière.

« Je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi »