EXCLU - Mercato : Hakimi tout proche du PSG !

Publié le 18 juin 2021 à 12h03 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG et l’Inter Milan viennent de se rapprocher ces dernières heures pour le transfert d’Achraf Hakimi.

Le dossierr Hakimi vient de connaître une belle avancée, en faveur du PSG. D’après nos informations, Paris et l’Inter Milan ont vu leur position se rapprocher très fortement ces dernières heures. Après une première offre d’un montant de 60 millions d’euros, Leonardo essaye depuis plusieurs jours de convaincre ses homologues italiens. Si son intention première était de ne pas proposer plus d’argent, et d’inclure un ou plusieurs joueurs parisiens dans le deal, Paris aurait finalement revu sa copie.

Un accord proche des 70 M€

Selon nos informations, le PSG et l’Inter Milan sont désormais tout proche d’un accord pour une transaction à hauteur de 70 millions d’euros. Rien n’est encore acté, les discussions se poursuivent, mais les positions se rapprochent très fortement ces dernières heures. De son côté, comme nous vous l'avons déjà révélé, le PSG a déjà trouvé un accord contractuel et salarial avec le défenseur marocain. Celui-ci est d’accord pour venir à Paris si les deux clubs parviennent à s’entendre autour d’un transfert. Ces dernières heures, l’optimisme des dirigeants parisiens grandit et Hakimi se rapproche un peu plus de son possible nouveau club.