EXCLU - Mercato : D’accord avec Hakimi, le PSG tente d’inclure un joueur dans le deal !

Publié le 8 juin 2021 à 16h50 par Alexis Bernard

Après avoir trouvé un accord avec Achraf Hakimi, le PSG essaye de convaincre l’Inter Milan. Et Leonardo réfléchit à toutes les options.

Le PSG a fait une partie du chemin pour Achraf Hakimi. Paris a trouvé un accord contractuel avec le défenseur marocain. Et d’après nos sources, l’ancien joueur du Real Madrid priorise une arrivée à Paris s’il doit quitter l’Inter Milan. Mais le plus dur reste à faire pour Leonardo : convaincre l’Inter de vendre son joueur.

Des joueurs pour baisser la note