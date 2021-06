Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses du dossier Wijnaldum !

Publié le 8 juin 2021 à 15h30 par T.M.

Cela ne serait désormais plus qu’une question d’heures avant l’officialisation de l’arrivée de Georginio Wijnaldum au PSG. Réussissant à détourner le Néerlandais du FC Barcelone, le club de la capitale a su se montrer très convaincant pour réussir cet énorme coup.

Alors que le mercato estival ouvre ses portes ce mercredi, le PSG est déjà dans les starting-blocks pour annoncer ses premières recrues et pas des moindres. Alors que cela serait toujours bien engagé avec Achraf Hakimi, latéral droit de l’Inter Milan, cela serait quasiment bouclé pour les arrivées de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, eux qui arrivent au terme de leur contrat avec Liverpool et le Milan AC. A 30 ans, le Néerlandais va ainsi venir apporter de la densité dans l’entrejeu de Mauricio Pochettino, comme le recherchait Leonardo. Le directeur sportif s’est alors activé pour s’offrir Wijnaldum, ce qui était pourtant loin d’être gagné. En effet, depuis plusieurs mois désormais, le Néerlandais semblait promis au FC Barcelone, où Ronald Koeman l’attendait les bras ouverts. Cela ne se passera finalement pas comme ça et pour cause, le PSG a mis les petits plats dans les grands pour convaincre Georginio Wijnaldum de poser ses valises au Parc des Princes plutôt qu’au Camp Nou.

Un salaire doublé au PSG !

Le PSG a donc réussi à piquer Georginio Wijnaldum au nez et à la barbe du FC Barcelone. Mais comment ? Cela aurait été notamment une question d’argent. D’ailleurs, ce mardi, Mundo Deportivo en a dit plus sur les dessous financiers de ce dossier. Ainsi, en rejoignant le Barça, le Néerlandais aurait « seulement » touché un salaire annuel net de 4M€. En débarquant au PSG, Wijnaldum va voir cette somme être doublée puisque c’est un contrat à 8M€ nets qui l’attendrait. Et à cela, il faudrait également ajouter une très grosse prime à la signature étant donné qu’il débarque en étant libre.

« Pochettino a été décisif dans les négociations entre Wijnaldum et le PSG »